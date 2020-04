Mittelstand fordert zügiges Ende der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der deutsche Mittelstand warnt vor schweren Schäden für die Wirtschaft, sollten die massiven Einschränkungen in der Corona-Krise dauerhaft anhalten. In einem Schreiben des Bundesverbands an Kanzlerin Merkel, Vizekanzler Scholz und die Mitglieder des Bundestags heißt es, es müsse in einer "gemeinsamen Kraftanstrengung" gelingen, die Wirtschaft so schnell wie möglich nach Ostern schrittweise wieder hochzufahren. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke warnte dagegen vor einer zu frühen Debatte über das Lockern von Beschränkungen. Erst wenn sich die Situation deutlich und nachhaltig verbessert, werde die so wörtlich "Schublade mit den sukzessiven Ausstiegsplänen" gezogen. Das Deutsche Kinderhilfswerk appellierte an Bund, Länder und Kommunen bei der Diskussion über eine Exit-Strategie die Interessen von Kinder und Jugendlichen zu berücksichtigen. So sollten Schulen, Kitas und öffentliche Spielplätze baldmöglichst schrittweise wieder geöffnet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 11:00 Uhr