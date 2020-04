Mittelstand fordert Plan für Ende der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft erhöht den Druck auf die Politik, Pläne für ein Ende der Corona-Maßnahmen zu entwickeln. In einem Schreiben an Kanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz heißt es, allein die Vorlage einer Exit-Strategie könne der Wirtschaft und den Beschäftigten wieder Zuversicht vermitteln. Es müsse gelingen, die Wirtschaft nach Ostern so schnell wie möglich wieder schrittweise hochzufahren - andernfalls drohten die Nebenwirkungen der Medizin mehr Schaden anzurichten als die Krankheit.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 05:00 Uhr