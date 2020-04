Mittelstand fordert Exit-Strategie

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft hat in der Corona-Krise vor einem "Kahlschlag" bei Firmen gewarnt. Der Verband forderte die Bundesregierung auf, nach Ostern einen Fahrplan für eine Exit-Strategie vorzulegen. In einem Schreiben an Kanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz heißt es, es seien Zweifel an der Wirksamkeit der Milliardenprogramme angebracht. Konkret sollten unter anderem die Stromsteuer und die EEG-Umlage zur Förderung des Ökostroms vorübergehend ausgesetzt werden. Zudem müsse der Solidaritätszuschlag sofort und für alle rückwirkend zum 1. Januar 2020 abgeschafft werden. Der Ministerpräsident von Brandenburg Woidke warnte vor einer zu frühen Debatte über die Lockerung der Beschränkungen. Er sagte, zunächst müssten wichtige Voraussetzungen erfüllt sein, wie der weitere Ausbau der Testkapazitäten, eine gute Grundversorgung mit Schutzausrüstung und eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Intensivbetten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 12:00 Uhr