Mittelstand befürchtet lange wirtschaftliche Talfahrt

Berlin: Mittelständische Unternehmen blicken mit Sorge auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Mehr als 84 Prozent sind der Ansicht, dass sich diese in den vergangenen zwölf Monaten verschlechtert hat. In der Umfrage des Bundesverbandes der mittelständischen Wirtschaft gaben rund 43 Prozent der Befragten außerdem an, dass das auch die Lage des eigenen Unternehmens verschlechtert habe - und fast genauso viele erwarten das auch fürs kommende Jahr. Der Vorsitzende des Bundesverbands, Ahlhaus, sprach von einer "substanziellen, hausgemachten Krise". Deutschland sei zum Schlusslicht in Europa geworden, so Ahlhaus. Auch das Vertrauen in die Regierung ist laut Umfrage bei den Mittelständlern nur noch gering. Demnach trauen ihr 70 Prozent nicht zu, die Herausforderungen zu lösen und halten Neuwahlen für nötig.

13.12.2023 07:00 Uhr