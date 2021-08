Mittelmeeranrainer kämpfen weiter gegen Brände

Nachrichtenarchiv - 02.08.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Im Mittelmeerraum beschäftigen zahlreiche Wald- und Buschbrände die Einsatzkräfte weiter. In der Türkei sind nach Regierungangaben immer noch sieben von mehr als 120 Feuer außer Kontrolle. Das Land setzt deshalb auf internationale Hilfe. Die EU schickt drei Löschlugzeuge, die Türkei hat aber auch die Ukraine, Russland, den Iran und Aserbaidschan um Hilfe gebeten. Auch Italien und Griechenland kämpfen weiter gegen mehrere Brände. Bis gestern meldete Italien mehr als 800 Feuer, davon allein 250 auf Sizilien. Auf dem griechischen Peloponnes mussten Einwohner und Touristen vor den Bränden in Sicherheit gebracht werden. In allen drei Mittelmeerstaaten ist es gerade selbst für hiesige Verhältnisse mit teils 45 Grad sehr heiß. Diese Hitze und Trockenheit fachen die Feuer immer wieder an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2021 12:00 Uhr