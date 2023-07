Mittelmeer wird laut Studie immer wärmer und salziger

Meldungsarchiv - 22.07.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Madrid: Das Mittelmeer erwärmt sich immer schneller und wird dabei auch immer salziger. Das haben spanische Meeresforscher herausgefunden. Im westlichen Mittelmeer steige die Temperatur in einem Jahrhundert um etwa zwei Grad - an der Costa Brava sogar um drei Grad. Die Ergebnisse beruhen den Angaben zufolge auf der Auswertung von Daten der vergangenen 30 Jahre. Darüber hinaus stellten die Wissenschaftler einen höheren Salzgehalt fest - und einen höheren Meeresspiegel. Dieser steige im Durchschnitt um etwa 2,8 Millimeter pro Jahr, hieß es. Andere Studien haben schon gezeigt, dass eine höhere Temperatur und ein höherer Salzgehalt die Artenvielfalt gefährden. So gebe es im Mittelmeer inzwischen fast 1.000 nicht einheimische Arten, berichtete die Umweltorganisation WWF. Manche heimische Arten seien hingegen vom Aussterben bedroht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 15:00 Uhr