Mitte-Rechts-Allianz gewinnt Parlamentswahl in Portugal

Lissabon: Die Parlamentswahl in Portugal hat nach ersten Hochrechnungen die regierende Mitte-Rechts-Allianz AD gewonnen. Sie kommt demnach auf ein Ergebnis zwischen 19 und 26 Prozent. Allerdings zeichnet sich bislang kein möglicher Koalitionspartner ab. Es war die dritte Parlamentswahl in Portugal in drei Jahren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 22:00 Uhr