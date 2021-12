Mitglieder wollen Merz als CDU-Chef

Lauterbach erwartet massive fünfte Corona-Welle

Hannover: Bundesgesundheitsminister Lauterbach erwartet eine massive fünfte Corona-Welle durch die neue Omikron-Variante. Der SPD-Politiker sagte nach dem Besuch eines Impfzentrums in Hannover, Deutschland müsse sich auf eine Herausforderung einstellen, die es in dieser Form in der Pandemie noch nicht gegeben habe. Auch wenn Omikron etwas mildere Krankheitsverläufe mit sich bringe, würde das wegen der hohen Fallzahl keinen Unterschied machen, so Lauterbach. Seinen Worten nach ist es deshalb jetzt besonders wichtig, den Impfschutz von so vielen Menschen wie möglich aufzufrischen. Im Fokus müssten dabei ältere und vorerkrankte Menschen stehen. Lauterbach appellierte an die Ärzteschaft, nun verstärkt auch den Impfstoff von Moderna einzusetzen, von dem Deutschland genug vorrätig habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2021 14:00 Uhr