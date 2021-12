Mitglieder wollen Friedrich Merz als CDU-Chef

Nachrichtenarchiv - 17.12.2021 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die CDU-Basis will Friedrich Merz als neuen Partei-Chef. Bei einem Mitgliederentscheid erhielt Merz rund 62 Prozent der Stimmen. Damit hat sich der 66-Jährige im ersten Wahlgang durchgesetzt. Auf Platz zwei kam Norbert Röttgen mit fast 26 Prozent. Helge Braun erhielt rund 12 Prozent. Die 400.000 Mitglieder konnten entweder online oder per Brief abstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 64 Prozent. Formell wird der neue CDU-Vorsitzende erst Ende Januar von einem Parteitag gewählt, von den Delegierten wird aber erwartet, dass sie gemäß dem Ergebnis der Mitgliederbefragung abstimmen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.12.2021 14:15 Uhr