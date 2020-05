Mitglieder von Baptisten-Gemeinde trugen keine Maske

Bund empfiehlt moderate Lockerungen der Corona-Auflagen

Berlin: Die Bundesregierung setzt auf moderate Lockerungen der Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Gespräche mit den Ländern hervor. Demnach empfiehlt der Bund, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln unverändert bis zum 5. Juli gelten. Von Ende nächster Woche an sollen sich laut Vorlage bis zu zehn Personen oder Angehörige zweier Haushalte privat oder im öffentlichen Raum treffen können. Wie ihr Sprecher Seibert mitteilte, hält Kanzlerin Merkel an verbindlichen Anordnungen fest, um die erreichten Fortschritte nicht zu gefährden. Dazu gehören die Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese sollte nach Ansicht der Bundesregierung so lange in Kraft bleiben, bis ein Impfstoff oder ein Heilmittel gegen Corona zur Verfügung steht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2020 18:00 Uhr