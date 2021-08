Mitbegründer der Band Kool & The Gang ist tot

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Dennis "Dee Tee" Thomas, einer der Mitbegründer der Soul- und Disco-Band Kool & the Gang, ist tot. Er starb im Alter von 70 Jahren in seinem Haus in New Jersey. Das teilten seine Musikerkollegen mit. Thomas war einer von sieben Jugendfreunden, die die Band in den 60er Jahren ins Leben gerufen hatten. Zu den größten Hits von Kool & the Gang gehören "Celebration" "Jungle Boogie" oder "Ladies' Night".

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.08.2021 02:00 Uhr