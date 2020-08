Mitarbeiter von Corona-Teststation positiv auf Virus getestet

Nachrichtenarchiv - 17.08.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Passau: Ein Mitarbeiter der Corona-Teststation an der A3 bei Passau ist positiv auf das Virus getestet worden. Das bestätigte das zuständige Gesundheitsamt dem BR. Der Fall war bereits vor einigen Tagen bekannt geworden. Der Mann arbeitet für die Firma Eurofins, die den Betrieb der Station am Montag vor einer Woche übernommen hatte. Rund 40 ehrenamtliche Helfer, die bei der Übergabe der Station mit ihm in Kontakt waren, begaben sich in Quarantäne. Nach jetzigem Stand sind alle Tests negativ ausgefallen. Die Staatsregierung arbeitet derweil die bayernweite Test-Panne weiter auf. Kanzleichef Herrmann sagte, er gehe nicht davon aus, dass alle Betroffenen ermittelt werden könnten. Wie gestern bekannt geworden war, konnten die bayerischen Behörden mehr als hundert positiv Getestete nicht über ihre Befunde informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2020 12:00 Uhr