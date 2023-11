Mitarbeiter von bayerischen Unikliniken haben gestreikt

Würzburg: An den bundesweiten Warnstreiks im Öffentlichen Dienst der Länder haben sich heute auch hunderte bayerische Beschäftigte beteiligt. In Würzburg kamen 700 Mitarbeiter der Universitätsklinik zu einer Kundgebung. Eine Station der Kinder- und Augenklinik musste geschlossen werden. Laut dem Sprecher wurden Operationen verschoben. Auch in Regensburg gab es eine Demonstration von Klinikmitarbeitern. Ebenfalls von den Warnstreiks betroffen waren Einrichtungen in München, Erlangen und Augsburg. In Niederbayern gibt es keine Uniklinik, für die das Land zuständig wäre. Dort streikten Mitarbeiter von Straßenmeistereien und der Universität Passau. Die Gewerkschaften im Öffentlichen Dienst fordern eine Einkommenserhöhung um 10,5 Prozent. Die Warnstreiks sollen morgen fortgesetzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.11.2023 21:45 Uhr