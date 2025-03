Mitarbeiter des KVR München sitzen wegen Korruptionsverdachts in Untersuchungshaft

München: Razzia bei der Ausländerbehörde im Kreisverwaltungsreferat in München. Es geht um den Verdacht auf Bestechlichkeit und Urkundenfälschung. Vier Mitarbeiter und ein weiterer Verdächtiger sitzen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft auf BR-Anfrage mitgeteilt hat. Insgesamt wird demnach gegen fünf aktuelle und eine ehemalige Mitarbeiterin ermittelt. Sie sollen sich zusammen getan haben und in vielen Fällen gegen Entgelt rechtswidrige Entscheidungen getroffen haben in ausländerrechtlichen Angelegenheiten.

