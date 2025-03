Mitarbeiter des KVR München sitzen wegen Korruptionsverdachts in U-Haft

München: Ermittler haben die Ausländerbehörde in München durchsucht. Nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats geht es unter anderem um den Verdacht der Bestechlichkeit bei der Ausstellung von ausländerrechtlichen Genehmigungen. Das KVR habe selbst eine entsprechende Anzeige erstattet. Laut Staatsanwaltschaft wurden nach der Durchsuchung gestern vier Mitarbeiter in Untersuchungshaft genommen. Ein weiterer Verdächtiger, der nicht für die Landeshauptstadt arbeitet, sitzt bereits seit vergangener Woche in U-Haft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.03.2025 13:15 Uhr