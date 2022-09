Mitarbeiter der Lechstahlwerke demonstrieren für niedrige Industriestrompreise

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Meitingen: Mitarbeiter der schwäbischen Lech-Stahlwerke haben für wettbewerbsfähige Industriestrompreise demonstriert. Mehrere hundert Menschen nahmen am Nachmittag an einer Kundgebung der IG Metall teil. Das Unternehmen in Meitingen bei Augsburg zählt zu den größten Energieverbrauchern in Bayern. Wegen der stark steigenden Energiepreise waren schon im März einzelne Produktionsschichten gestrichen worden. Im Januar droht laut Geschäftsführung ein Produktionsstopp.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 01:00 Uhr