Mitarbeiter belastet Starkoch Schuhbeck vor Gericht

Indonesischer Präsident will Sicherheit in Stadien überprüfen lassen

Malang: Nach der Massenpanik in einem Fußballstadion in Indonesien mit über 130 Toten will Präsident Widodo alle Arenen des Landes auf ihre Sicherheit überprüfen lassen. Bei einem Besuch von Hinterbliebenen und Betroffenen im Krankenhaus von Malang sagte er, es sei wichtig, die Gründe für diese Tragödie zu kennen, um die beste Lösung zu finden. Zudem kündigte er an, allen Angehörigen von Todesopfern mit einer Zahlung von umgerechnet rund 3.300 Euro zu unterstützen. Nach dem Erstligaspiel auf der indonesischen Insel Java waren am vergangenen Samstag Tausende Fans auf das Spielfeld gestürmt. Die Polizei reagierte mit Schlagstöcken und setzte Tränengas ein, daraufhin kam es zu einer Massenpanik.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.10.2022 11:15 Uhr