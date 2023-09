Mitangeklagter von Trump bekennt sich in Georgia für schuldig

Im Verfahren gegen Ex-US-Präsident Trump und 18 weitere Verdächtige wegen mutmaßlicher Wahlmanipulation im Bundesstaat Georgia hat einer der Mitangeklagten sich in mehreren Punkten für schuldig bekannt. Der 59-Jährige Scott Hall ist der erste Angeklagte in dem Fall, der sich auf eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft geeinigt hat. Sie fordert eine Bewährungsstrafe von fünf Jahren. Hall gilt als ein untergeordneter Akteur in der Affäre. Im Mittelpunkt der Anklageschrift steht eine mutmaßliche Intrige, mit der Trump an der Macht gehalten werden sollte. Die Einigung mit der Staatsanwaltschaft bedeutet einen Sieg für die Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis. Sie hatte den historischen Fall vor Gericht gebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2023 04:00 Uhr