Mit dem heutigen 1. Juli kommen zahlreiche Neuerungen

Unwetter treffen hauptsächlich Oberbayern und Schwaben

Garmisch-Partenkirchen: Im bayerischen Alpenraum haben heftige Unwetter für vollgelaufene Keller und eingeschlagene Dachfenster gesorgt. In Garmisch-Partenkirchen rückte die Feuerwehr zu rund 45 Einsätzen aus, wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Oberland sagte. In Oberstdorf im Allgäu gingen Muren ab, Straßen wurden blockiert. In Kempten schlug ein Blitz in ein Stellwerk der Bahn ein, auf der Strecke bis Kaufering blieben einige Züge stehen. Auch in Nordrhein-Westfalen haben Unwetter für Schäden gesorgt. Die Feuerwehr musste unter anderem in Krefeld, Oberhausen, Duisburg und Köln zu hunderten Einsätzen ausrücken. Bäume stürzten auf Autos und Keller liefen voll.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.07.2022 06:00 Uhr