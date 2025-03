Missstände in JVA Gablingen sind wohl schon länger bekannt

Der Skandal um Missstände in der Justizvollzugsanstalt Gablingen zieht offenbar immer weitere Kreise: Wie Recherchen des BR zeigen, wurden die teils schweren Vorwürfe von Straftätern im bayerischen Justizministerium wohl nicht ernst genommen. So wurden Beschwerdebriefe, die im Ministerium eingingen, nicht an die zuständige Staatsanwaltschaft Augsburg weitergeleitet. In einem Schreiben kritisieren etwa Angehörige eines Häftlings, dass ihr Sohn nackt und ohne Nahrung in einer der Spezialzellen untergebracht worden sei. Sie bestätigen damit die Anschuldigungen einer früheren Anstaltsärztin, die die Missstände später aufgedeckt hatte. Die Verantwortlichen weisen nach wie vor jede Schuld von sich.

