Missbruchsgutachten belastet Benedikt XVI. schwer

München: Ein neuerliches Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum München und Freising beinhaltet schwere Vorwürfe gegen den emeritierten Papst Benedikt den Sechzehnten. Während seiner Zeit als Münchner Erzbischof Ratzinger habe er zwei des Missbrauchs Beschuldigte ohne Beschränkungen weiter in der Seelsorge der katholischen Kirche arbeiten lassen, berichtete soeben Rechtsanwalt Pusch, einer der Autoren der Studie. Einen weiteren Kleriker habe er in den Dienst übernommen, obwohl dessen Vorgeschichte bekannt gewesen sei. Die Gutachter werfen Ratzinger zudem vor, das Fehlverhalten übergriffiger Priester verharmlost zu haben. - Insgesamt listet die Studie für den Zeitraum von 1945 bis 2019 mindestens 497 Geschädigte und 235 mutmaßliche Täter auf. Mehreren verantwortlichen Bischöfen werden unterbliebene Verfolgung der Tatverdächtigen und fehlende Sorge für die Betroffenen vorgeworfen. Zwei Versäumnisse betreffen demnach den amtierenden Bischof Marx. Er nimmt nicht an der Vorstellung des Gutachtens teil, sondern hat für den Nachmittag eine Stellungnahme angekündigt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 20.01.2022 12:15 Uhr