Missbrauchsbeauftragter will "Pakt gegen sexuelle Gewalt"

Berlin: Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, will einen "Pakt gegen sexuelle Gewalt" begründen - eine Art gesellschaftliche Bewegung für den Kinderschutz. Rörig hat dazu in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" eine neue Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne angekündigt. Nach seinen Worten geht es darum, Tabus zu brechen und ein Bewusstsein zu schaffen für die Gefahren und Risiken, denen Kinder und Jugendliche durch sexuelle Gewalt ausgesetzt sind. Alle in der Bevölkerung müssten wissen, was sexuelle Gewalt ist, wo sie anfängt. Zuletzt waren Fälle schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster bekanntgeworden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.07.2020 01:00 Uhr