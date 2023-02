Misereor eröffnet Fastenaktion "Frau.Macht.Veränderung"

Nachrichtenarchiv - 26.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Die Katholische Kirche hat im Augsburger Dom die bundesweite Fastenaktion des Hilfswerks Misereor eröffnet. Sie steht heuer unter dem Motto "Frau.Macht.Veränderung". Am Beispiel des südafrikanischen Inselstaates Madagaskar will Misereor zeigen, wie Frauen den gesellschaftlichen Wandel gestalten. Eine madagassische Ordensfrau berichtete im Gottesdienst, auf der Insel seien es die Frauen, die nachhaltig Land und Lebensgrundlagen sichern. Der Augsburger Bischof Meier sagte, er kenne Frauen, die in Diktaturen auch dann noch ihre Stimme erheben, wenn sich das sogenannte starke Geschlecht längst weggeduckt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2023 14:00 Uhr