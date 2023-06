Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert wieder über Flüchtlingskosten

Kurzmeldung ein/ausklappen Spritpreise schwanken im Tagesverlauf weniger als vor einem Jahr

München: Die Preise an den Tankstellen schwanken nicht mehr so stark wie noch vor einem Jahr. Bei Super E10 etwa lagen im Mai im Schnitt gut acht Cent zwischen dem Tageshoch am Morgen und dem tiefsten Preis am Abend, wie der ADAC mitteilte. Bei Diesel waren es knapp neun Cent. Vor einem Jahr betrug die Differenz bei E10 noch rund zehn Cent, bei Diesel sogar gut 16 Cent. Weiterhin tankt es sich laut ADAC am billigsten abends zwischen 21 und 22 Uhr, aber auch schon kurz vor 19 Uhr gehen die Preise runter. Wer dagegen morgens zwischen 7 und 11 Uhr tankt, muss am tiefsten in die Tasche greifen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2023 07:00 Uhr