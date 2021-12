Ministerpräsidenten wollen strengere Corona-Regeln durchsetzen

Nachrichtenarchiv - 02.12.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Regeln für Ungeimpfte verschärfen. Derzeit beraten die Ministerpräsidenten der Länder noch mit der geschäftsführenden Kanzlerin Merkel und ihrem designierten Nachfolger Scholz über umfangreiche Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich. Geplant ist offenbar auch, den Zugang zum Einzelhandel außer in Geschäften des täglichen Bedarfs bundesweit auf Geimpfte und Genesene zu beschränken. Die 2G-Regel soll dann auch für Kultur- und Freizeitveranstaltungen gelten. Bund und Länder hatten sich in den Vorgesprächen zudem darauf geeinigt, eine allgemeine Impfpflicht etwa ab Februar einzuführen. Über die konkreten Beschlüsse wollen die Regierungschefs in Kürze auf einer Pressekonferenz informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2021 13:00 Uhr