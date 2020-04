Ministerpräsidenten warnen vor zu früher Lockerung der Ausgangsbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer haben die Bevölkerung in der Corona-Krise um Geduld gebeten. Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann warnte in der Süddeutschen Zeitung davor, durch eine zu schnelle Lockerung der Auflagen eine zweite Pandemiewelle zu riskieren. Wörtlich sagte Kretschmann: "Ein zweiter Shutdown wäre wirtschaftlich und gesellschaftlich schwer zu verkraften." Nach den Worten der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer bereitet ihre Regierung zusammen mit Experten Szenarien vor, wie die Rückkehr zur Normalität gelingen könne. Lockerungen seien aber nur zusammen mit einer großen Hygiene-Offensive möglich. Ähnlich äußerte sich Brandburgs Landeschef Woidke. Bundeskanzlerin Merkel will kommende Woche mit den Regierungschefs der Länder beraten, wie es in der Corona-Krise weitergehen soll. Bayerns Ministerpräsident Söder wird sich heute Abend in einer Oster-Ansprache zur Situation im Freistaat äußern. Auch Bundespräsident Steinmeier spricht außer der Reihe zu den Bürgern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 06:00 Uhr