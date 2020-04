Ministerpräsidenten warnen vor vorschnellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Für einen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen fordert CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer. "Es ist wichtig, dass wir möglichst einheitliche Regelungen haben. Alles andere wirft zusätzliche Fragen auf", sagte sie. NRW-Ministerpräsident Laschet sprach in einer Osteransprache von vielen kleinen vorsichtigen Schritten. "Je mehr wir alle Geduld, Disziplin und Gemeinsinn aufbringen, desto leichter gelingt die Rückkehr ins Leben", so Laschet. Zustimmung zu einer behutsamen Lockerung der Beschränkungen kommt vom Leiter des Instituts für Infektionsmedizin der Universität Kiel, Fickenscher. Er sagte, die Diskussion über eine Anpassung in kleinen Schritten sei jetzt ganz wesentlich. Es spielten so viele Faktoren eine Rolle, dass man mit jeder Entscheidung auch aufs Glatteis geraten könne. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch über die weiteren Schritte beraten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 11:00 Uhr