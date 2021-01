Ministerpräsidenten verständigen sich auf Lockdown bis Ende Januar

Nachrichtenarchiv - 05.01.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor ihrer heutigen Konferenz mit Bundeskanzlerin Merkel haben sich die Ministerpräsidenten offenbar auf eine Verlängerung des Lockdowns bis 31. Januar verständigt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine von Hessen und Berlin vorgelegte Beschlussempfehlung sieht dem Bericht zufolge vor, die seit Mitte Dezember geltenden Maßnahmen bis Ende des Monats in Kraft zu lassen. Außerdem soll für Schnelltests in Alten- und Pflegeeinrichtungen zusätzliches Personal rekrutiert werden. Ein weiteres Thema auf dem Krisengipfel soll der Start der Corona-Impfungen sein. Eine Empfehlung hinsichtlich der Schließung von Schulen und Kitas sei aber noch strittig, heißt es. - Der aktuelle Lockdown ist bisher bis zum kommenden Sonntag befristet. Bereits in den vergangenen Tagen hatte sich aber schon eine Verlängerung abgezeichnet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.01.2021 01:00 Uhr