Ministerpräsidenten schlagen Krisentreffen mit Bauern vor

Berlin: Angesichts der aktuellen Protestwoche haben Spitzenpolitiker ein Krisentreffen mit den Landwirten gefordert. Die saarländische SPD-Ministerpräsidentin Rehlinger regte im Redaktionsnetzwerk Deutschland an, dass sich Bundesregierung, Ländervertreter und Bauern an einen Tisch setzen. Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Haseloff sprach sich im MDR für ein Treffen im Kanzleramt aus. Er fordert Bundeskanzler Scholz auf, persönlich mit den Landwirten in Dialog zu treten. Der Kanzler will laut Regierungssprecher Hebestreit heute in Cottbus mit Bauernvertretern reden. Scholz reist eigentlich in die Stadt, um ein neues Bahnwerk für ICE-4-Züge zu eröffnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.01.2024 02:00 Uhr