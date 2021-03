Ministerpräsidenten ringen um Corona-Kurs

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Immer mehr Ministerpräsidenten sprechen sich für eine bundeseinheitliche Corona-Regelung per Gesetz aus. Nach dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder erklärte auch Thüringens Regierungschef Ramelow, man könne dies im Infektionsschutzgesetz festlegen. Die Hauptsache sei, es gebe einen einheitlichen Rahmen, so Ramelow. Er kritisierte, dass einige Bundesländer ohne Rücksprache mit den Nachbarn Öffnungen durchgeführt hätten, wie beispielsweise Bayern mit den Baumärkten. FDP-Chef Lindner sagte, bisher nutze Kanzlerin Merkel ihre vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten gar nicht aus. Er verlangte zum wiederholten Mal, der Bundestag müsse stärker in die Pandemie-Bekämpfung einbezogen werden. Neuerliche ins Gespräch gebrachte Ausgangssperren bewertete Lindner als unverhältnismäßigen und epidemiologisch unwirksamen Eingriff in die Freiheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 13:00 Uhr