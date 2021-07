Ministerpräsidenten mehrerer Länder unterstützen Testpflicht für ungeimpfte Reiserückkehrer

Spahn widerspricht Wiehler in Debatte über Bedeutung der Inzidenz

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hat sich in der Debatte über die Bedeutung der Sieben-Tage-Inzidenz gegen den Chef des Robert-Koch-Instituts, Wiehler, gestellt. Spahn sagte in der "Bild", die Inzidenz verliere mit steigender Impfrate an Aussagekraft. Es brauche daher zwingend weitere Kennzahlen, um die Lage neu zu bewerten. Dazu zählt seiner Auffassung nach unter anderem auch die Zahl der Covid-19-Patienten, die neu im Krankenhaus aufgenommen werden. Spahn betonte aber auch, dass derzeit noch nicht genug Menschen in Deutschland geimpft seien, um ganz auf die Inzidenz verzichten zu können. Vorher hatte sich Wiehler weiter für die Inzidenz als Indikator ausgeprochen. Heute meldet das RKI 3.520 neue Corona-Infektionen, das sind etwa 1.600 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 16,0.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2021 08:00 Uhr