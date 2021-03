Ministerpräsidenten kritisieren Bund-Länder-Runden

Holetschek rät von Urlaubsreisen rund um Ostern ab

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek rät von Urlaubsreisen rund um Ostern ab. Nach seinen Worten kennt das Coronavirus keine Landesgrenzen und keine Osterferien. Wer trotzdem reise, solle sich testen lassen - schon bevor ab Dienstag die Testpflicht vor der Einreise per Flugzeug gilt. Laut Holetschek gibt es an den drei bayerischen Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen ausreichend kostenlose Testmöglichkeiten bei der Ankunft. Der Minister verwies außerdem darauf, dass sich Bürger in mehr als 800 Apotheken im Freistaat mindestens einmal in der Woche mit einem Antigen-Schnelltest kostenlos testen lassen könnten. Eine Liste gebe es auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums. Laut Minister stehen neben Apotheken und Arztpraxen auch die Testzentren in allen Städten und Landkreisen zur Verfügung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.03.2021 10:45 Uhr