Ministerpräsidenten für schrittweisen Corona-Ausstieg

13.04.2020 03:00 Uhr

Berlin: In der Debatte über eine Lockerung der Corona-Auflagen zeichnet sich ein Vorgehen in kleinen Schritten ab. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte in den ARD-Tagesthemen: Wichtig seien überschaubare, gut kontrollierbare Einzelmaßnahmen, und dass Hygiene-Standards strikt eingehalten würden. Dann könne sie sich vorstellen, dass Teile der Wirtschaft wieder die Arbeit aufnehmen. Sie schränkte jedoch ein: Sollte das Virus ausbrechen, müssten gegebenenfalls auch wieder strengere Maßnahmen eingeführt werden. Ähnlich äußerte sich NRW-Ministerpräsident Laschet. In einer Osteransprache am Abend sagte er, es werde viele, kleine, vorsichtige Schritte geben. Und wörtlich: "Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt." Auch der saarländische Ministerpräsident Hans forderte einen Masterplan. Dabei gehe es jedoch nicht um Rückkehr zur Normalität, sondern darum, wie eine neue Normalität aussehen werde, sagte er in einem Interview. - Am Mittwoch beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 03:00 Uhr