Ministerpräsidenten fordern vor Flüchtlingsgipfel deutlich mehr Geld vom Bund

Meldungsarchiv - 10.05.2023 14:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Vor dem in Kürze beginnenden Flüchtlingsgipfel mit Bundeskanzler Scholz gehen einige Länderchefs skeptisch in die Beratungen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil sprach vor wenigen Minuten mit Blick auf die hohe Flüchtlingszahlen von einer schwierigen Situation. Vor allem die Kommunen hätten es in diesen Tagen schwer. Das müsse man ernst nehmen, so der SPD-Politiker. Er forderte, dass die finanzielle Hilfe für die Kommunen durch den Bund verbessert wird und erneuerte den Wunsch nach einer pro-Kopf Pauschale. Das lehnt der Bund bisher ab. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder sprach im Vorfeld davon, dass er schwierige Verhandlungen erwartet. Im BR sagte er, er gehe mit einem sehr schlechten Gefühl in das Treffen. Hintergrund des Gipfels im Kanzleramt ist die Belastung von Städten und Gemeinden bei der Unterbringung und Integration von Geflüchteten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2023 14:45 Uhr