Ministerpräsidenten fordern Ausweitung der Liste sicherer Drittstaaten

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden ist es wechselnd bewölkt, teils mit längeren sonnigen Abschnitten. In der Nacht erst klar oder nur leicht bewölkt, später kommen von Westen Wolken, am Morgen kann es am Bodensee regnen. Es kühlt ab auf 8 bis 3 Grad. Morgen Sonne und Wolken, dann wieder regnerischer. Am Dienstag stark bewölkt und Regen. Der Mittwoch wird freundlicher. Nächtliche Tiefstwerte 9 bis 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 18 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2023 17:00 Uhr