Ministerpräsidenten drängen auf harten Lockdown

12.12.2020 16:45 Uhr

Berlin: Vor dem Corona-Krisengipfel haben führende Politiker die Notwendigkeit drastischer Beschränkungen betont. Alle müssten damit rechnen, dass der harte Lockdown schon kommende Woche beginnt, man werde das gesellschaftliche Leben weitgehend stilllegen, sagte der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann auf einem digitalen Landesparteitag der Grünen. Er hatte vor seiner Rede mit weiteren Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel das morgige Treffen vorbereitet. Dabei wurde klar, dass sowohl Unions- als auch SPD-geführte Länder harte Einschnitte befürworten. So bekräftigte Ministerpräsident Söder die Forderung nach einem bundesweiten Lockdown. Der Welt am Sonntag sagte er, die Zahlen seien so schlimm wie nie, man dürfe sich nicht mehr in Einzelmaßnahmen verheddern. Vizekanzler Scholz sprach von sehr weitreichenden und sehr einschneidende Entscheidungen. Bundeswirtschaftsminister Altmaier forderte harte Eingriffe. Sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum müssten die Kontakte drastisch reduziert werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 16:45 Uhr