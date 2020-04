Ministerpräsidenten der Länder stellen Schutz der Bevölkerung an erste Stelle

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer haben sich gegen schnelle Lockerungen der Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer sagte der Süddeutschen Zeitung, für sie stehe der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle. Alle Szenarien, um wieder zur Normalität zurückzukehren, setzten eine große Hygiene-Offensive in Deutschland voraus. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann warnte vor einer zweiten Pandemiewelle, sollten die Beschränkungen zu schnell aufgehoben werden. Wörtlich sagte Kretschmann: "Ein zweiter Shutdown wäre wirtschaftlich und gesellschaftlich schwer zu verkraften." Auch Brandburgs Landeschef Woidke mahnte zu Geduld. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie wendet sich Bayerns Ministerpräsident Söder um 18 Uhr 55 im BR Fernsehen an die Bürger im Freistaat. Auch Bundespräsident Steinmeier hält außer der Reihe eine Fernsehansprache, die um 20 Uhr 15 im Ersten ausgestrahlt wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 11:00 Uhr