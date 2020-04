Ministerpräsidenten der Länder stellen Schutz der Bevölkerung an erste Stelle

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ministerpräsidenten mehrerer Bundesländer haben sich gegen schnelle Lockerungen der Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer sagte der Süddeutschen Zeitung, für sie stehe der Schutz der Bevölkerung an erster Stelle. Alle Szenarien, um wieder zur Normalität zurückzukehren, setzten eine große Hygiene-Offensive in Deutschland voraus. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann warnte vor einer zweiten Pandemiewelle, sollten die Beschränkungen zu schnell aufgehoben werden. Wörtlich sagte Kretschmann: "Ein zweiter Shutdown wäre wirtschaftlich und gesellschaftlich schwer zu verkraften." Auch Brandburgs Landeschef Woidke mahnte zu Geduld. Angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie wendet sich Bayerns Ministerpräsident Söder heute Abend an die Bürger im Freistaat - zu hören um 18 Uhr 55 im Programm von B5 aktuell. Auch Bundespräsident Steinmeier hält außer der Reihe eine Fernsehansprache, die um 20 Uhr 15 ausgestrahlt wird.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.04.2020 08:15 Uhr