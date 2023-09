Ministerpräsidenten der Länder fordern Industriestrompreis in der EU

Brüssel: Die Ministerpräsidenten der Länder halten einen subventionierten Industriestrompreis innerhalb der EU für unabdingbar. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF hat Nordrhein-Westfalens Regierungschef Wüst dies nochmal bekräftigt. Eine Lösung müsse so schnell und so wirkungsvoll wie möglich gefunden werden, sagte der CDU-Politiker. Die Energiekosten seien ein europäisches Thema. Deshalb sieht Wüst jetzt die Bundesregierung am Zug. Sie müsse entscheiden, ob sie einen Industriestrompreis wolle. Zur Stunde setzen die Länder-Chefs ihre Beratungen in Brüssel fort. Dabei befassen sie sich neben der Stärkung der Industrie auch mit der Aufnahme und Verteilung von Flüchtlingen und den Umgang mit Wölfen. Im Anschluss wollen die Regierungschefs eine entsprechende Brüsseler Erklärung vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 08:00 Uhr