Ministerpräsidenten beraten über Steuerpläne der Bundesregierung

Berlin: Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten am Vormittag über die Pläne der Bundesregierung, mit Steuerentlastungen die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Bremens Bürgermeister Bovenschulte sagte dem BR vor dem Treffen, grundsätzlich unterstützten alle Bundesländer dieses Vorhaben. Es könne aber nicht sein, dass die Kommunen 60 Prozent der finanziellen Last wegen der Steuereinbußen tragen müssten, so der SPD-Politiker. Ähnlich äußerte sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff. Wenn die Länder bei einem Vorhaben des Bundes mit zur Kasse gebeten würden, müsse es eine adäquate Kompensation geben, sagte er dem MDR. Man habe keinen finanziellen Puffer mehr, mahnte der CDU-Politiker.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2025 08:00 Uhr