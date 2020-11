Ministerpräsidenten beraten über Corona-Strategie für kommende Wochen

Nachrichtenarchiv - 23.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Ministerpräsidenten der Länder beraten über eine gemeinsame Corona-Strategie für das Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel übermorgen. Es zeichnet sich ab, dass der Teil-Lockdown nun bis mindestens zum 20. Dezember dauert. Gibt es dann immer noch zu viele Neuansteckungen, sollen die Auflagen jeweils um zwei weitere Wochen verlängert werden. Private Treffen sollen bis Mitte Januar begrenzt werden, auf zwei Hausstände und höchstens fünf Menschen. Für die Weihnachtsfeiertage sind Lockerungen vorgesehen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hat sich dagegen ausgesprochen, dass Restaurants nur für diese Zeit öffnen. Diese seien keine Garagen, die man nach Belieben auf- und zusperren kann, so Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Hartges zum "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Was ein Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk angeht, haben sich die Länderchefs offenbar noch nicht auf eine Linie verständigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am späten Abend von Verhandlungsteilnehmern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.11.2020 23:00 Uhr