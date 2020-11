Ministerpräsidenten beraten sich vor Corona-Schalte mit Kanzlerin Merkel

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor der Corona-Schalte mit Kanzlerin Merkel versuchen die Ministerpräsidenten der Länder in Detailfragen noch eine gemeinsame Linie zu finden. Wie von Teilnehmern der Vorbesprechung zu hören ist, geht es zum Beispiel um die Frage, wie viele Menschen gleichzeitig in Geschäften sein dürften. Das Kanzleramt schlägt einen Kunden pro 25 Quadratmeter Verkaufsfläche vor - bislang ist es einer pro 10 Quadratmeter. Deutliche Kritik daran kam vom Handelsverband Deutschland und der FDP. Das Bund-Länder-Treffen beginnt am Nachmittag. Als sicher gilt, dass der Teil-Lockdown verlängert wird. Bayerns Ministerpräsident Söder hat sich zudem für schärfere Maßnahmen in Corona-Hotspots und gegen mögliche Lockerungen über Silvester ausgesprochen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 13:00 Uhr