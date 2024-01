Ministerpräsident von Schleswig-Holstein plädiert für AfD-Verbotsverfahren

Berlin: Vor dem Hintergrund des Treffens von AfD-Politikern und Rechtsextremen gibt es eine neue Debatte über ein Verbotsverfahren gegen die Partei. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther sprach sich in einem Interview dafür aus, ein solches Verfahren einzuleiten. Zugleich nannte er die AfD eine "echte Bedrohung" für die Demokratie. Günther wies darauf hin, dass die Partei in drei Bundesländern als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist - und in zwei dieser Bundesländer im Herbst gewählt wird. Deswegen müssten die Instrumente zum Schutz der Demokratie auch genutzt werden. Bundespräsident Steinmeier sprach sich gegen ein Verbot der AfD aus. Er plädiert in einem Interview stattdessen dafür, demokratische Mehrheiten zu organisieren und den Menschen die besseren Antworten zu geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2024 12:00 Uhr