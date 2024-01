Ministerpräsident Söder will Stellen im öffentlichen Dienst abbauen

München: Der bayerische Ministerpräsident Söder hat angekündigt, Stellen im öffentlichen Dienst abzubauen. Bis 2035 könnten bis zu 5000 Stellen eingespart werden, sagte er dem "Münchner Merkur". Schaffen will Söder das durch den Abbau von Bürokratie, durch weniger Gesetze und vor allem durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Grund für den geplanten Stellenabbau im öffentlichen Dienst sind sinkende Steuereinnahmen. Neue Stellen, die bei Polizei, Justiz und Lehrern kommen sollen, sind nach Söders Angaben aber nicht in Gefahr. Ab heute tagt in Kloster Banz die Landtagsfraktion der CSU.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 12:00 Uhr