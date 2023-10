Ministerpräsident Söder will Koalition mit Freien Wählern fortsetzen

München: Die CSU sieht sich vom Wahlergebnis in Bayern bestätigt. Ministerpräsident Söder sprach von einem klaren Auftrag für eine stabile Regierung und hob die 60-prozentige Zustimmung zu seiner Person hervor. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erklärte, die Wähler hätten die Ampel-Parteien der Bundesregierung abgestraft. Freie-Wähler-Chef Aiwanger sagte, nach dem bislang besten Ergebnis für seine Partei sollte nun schnell die nächste Regierung gebildet werden. Im BR kündigte Aiwanger an, er würde gerne weiter Wirtschaftsminister bleiben, zuerst müsse aber zu Ende ausgezählt werden. Grünen-Spitzenkandidatin Schulze erklärte, das zweitbeste Ergebnis ihrer Partei zeige, dass nicht alle für ein Weiter-So in Bayern seien. AfD-Spitzenkandidatin Ebner-Steiner betonte, trotz der Hetze gegen ihre Partei gehe man mit einem guten Ergebnis aus der Wahl. Die AfD-Fraktion habe sich nach früheren Streitigkeiten nun professionalisiert. SPD-Spitzenkandidat von Brunn beklagte, der Wahlkampf sei von der schwierigen Lage in Deutschland und Europa überlagert worden. FDP-Spitzenkandidat Hagen sprach von einem traurigen Tag für den Liberalismus in Bayern. Man gehe nun in die außerparlamentarische Opposition.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2023 20:00 Uhr