Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Ministerpräsident Söder will in Bayern verschärfte Corona-Maßnahmen durchsetzen. Dazu hat er sei Kabinett für den Mittag zu einer Sondersitzung einberufen. Der Bild am Sonntag sagte der Ministerpräsident, man könne die hohen Todeszahlen nicht hinnehmen. Wörtlich fügte er hinzu: "Es ist besser, bis Weihnachten zu handeln, als ein dauerhaftes Stop-and-Go für die Bevölkerung." In Bayern liegt der Corona-Inzidenzwert derzeit bei 175 und damit über dem Bundesdurchschnitt. Der Landkreis Regen führt mit einem Wochenwert von 500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner die Statistik deutschlandweit an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.12.2020 02:00 Uhr