Ministerpräsident Söder will Bürgergeld im Bundesrat blockieren

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder droht weiter mit einer Blockade des geplanten Bürgergelds im Bundesrat. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe nannte er das Vorhaben in seiner jetzigen Form nicht zustimmungsfähig. Vor allem für die unteren Einkommensgruppen werde dadurch Nichtarbeiten annähernd so lukrativ wie Arbeiten, kritisierte Söder. Der Sozialverband VdK kritisierte den Streit um das Bürgergeld. VdK-Präsidentin Bentele sagte der "Rheinischen Post", es wäre schäbig, wenn die Einführung des Bürgergeldes im Bundesrat weiter verzögert oder gar gestoppt würde. Die Pläne der Bundesregierung für das Bürgergeld sehen unter anderem vor, den Regelsatze für alleinstehende Erwachsene zu erhöhen - von derzeit 449 Euro auf dann 502 Euro im Monat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2022 08:00 Uhr