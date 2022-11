Ministerpräsident Söder will Bürgergeld im Bundesrat blockieren

Nachrichtenarchiv - 11.11.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach der gestrigen Bundestagsentscheidung für das neue Bürgergeld hat Bayerns Ministerpräsident Söder mit einer Blockade im Bundesrat gedroht. In den Funke-Zeitungen erneuerte er seine Kritik und sagte, das Bürgergeld sei so nicht zustimmungsfähig. Nach seinen Worten benachteiligt es die unteren Einkommensgruppen, wie etwa Kassiererinnen, Friseurinnen oder Busfahrer. Söder sagte, es sei ungerecht, wenn diese Menschen am Ende feststellen müssten, dass Nichtarbeiten annähernd so lukrativ sei wie Arbeiten. Gestern hatte die Ampel-Koalition das Reformprojekt durch den Bundestag gebracht. Ob das neue Bürgergeld aber tatsächlich wie geplant zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ablösen kann, ist unklar. Die Union will es im Bundesrat aufhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2022 07:00 Uhr