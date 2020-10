Ministerpräsident Söder warnt vor zweitem Lockdown

Nachrichtenarchiv - 19.10.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut mehr als 4.300 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind vergleichsweise wenige, am Wochenende übermitteln nicht alle Ämter ihre Daten. Im Vergleich zu letzter Woche ist der Wert allerdings hoch: So wurden am vergangenen Montag fast 2.000 Neuinfektionen weniger registriert. Auch in Bayern ist die Lage angespannt: Laut Behörden überschreiten inzwischen mehr als die Hälfte der Landkreise und Städte die Corona-Grenzwerte von 35 beziehungsweise 50 Neuinfektionen pro 100-tausend Einwohner innerhalb einer Woche. Zur Stunde berät der CSU-Vorstand in einer Videoschalte. Im Vorfeld sagte Ministerpräsident Söder, wenn Deutschland ohne Lockdown auskommen solle, müsse man jetzt ersthaft gemeinschaftliche Maßnahmen ergreifen. In einigen Regionen sei es kaum mehr Möglich, die Kontakte zu verfolgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 10:00 Uhr