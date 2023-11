München: Bayerns Ministerpräsident Söder präsentiert dem bayerischen Landtag am Mittag sein neues Kabinett. Nach der Zustimmung durch die Abgeordneten werden die Ministerinnen und Minister im Maximilianeum vereidigt. Bislang ist unklar, wer für die CSU in die neue Landesregierung einzieht. Söder hatte den meisten Ministern aber bereits in den vergangene Wochen und Monaten Jobgarantien gegeben. Neu besetzt werden muss das Gesundheitsministerium: Amtsinhaber Holetschek ist inzwischen CSU-Fraktionschef. Auch für die bisherige Digitalministerin Judith Gerlach soll dem Vernehmen nach eine neue Aufgabe gefunden werden, ihr bisheriges Haus wird künftig von einem Politiker der Freien Wähler verantwortet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 06:00 Uhr